Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Заслеженного тренера России и отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе Кироваул. Абдулманап скончался 3 июля от осложнений, которые спровоцировала коронавирусная инфекция.

О завершении похорон сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

Похороны завершились. Участие принимали лишь близкие родственники и члены семьи Абдулманапа Нурмагомедова Пресс-служба администрации Кизилюртовского района.

Кроме того, выразить соболезнования семье погибшего прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, который прибыл в сопровождении правительства республики. Именно он сообщил о смерти тренера днем 3 июля.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских клиник, в которой боролся с коронавирусом. О его заражении стало известно в конце апреля, после положительного теста 57-летнего тренера госпитализировали в Дагестане. Однако через несколько дней его перевели в столицу — состояние Нурмагомедова-старшего вызывало опасения врачей.

Ранее родственники погибшего призвали не приезжать на его похороны. Они подчеркнули, что церемония прощания пройдет в кругу самых близких людей покойного. Всех, кто хотел выразить свои соболезнования, попросили сделать это без личного присутствия. Такое решение семья Нурмагомедова приняла для того, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.