Крым перестал принимать организованные группы детей из других регионов

Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов страны. Такое решение власти полуострова приняли до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Об этом сказано в указе, который опубликован на сайте правительства республики.

«Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов РФ», — сказано в документе.

В указе уточняется, что речь идет о детях, которые планировали приехать в Крым для участия в разных туристических мероприятиях. Под ними понимаются фестивали, слеты, спортивные и тренировочные сборы, а также экскурсии и другие подобные акции.

Кроме того, документ предписывает организаторам проведения таких мероприятий для организованных групп детей из других регионов приостановить бронирование мест, а также прием и размещение ребят. Исключение составляют только те несовершеннолетние, которые проживают в Крыму и Севастополе.

По последним данным, в республике зафиксировали 712 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии от COVID-19 вылечились 553 человека.