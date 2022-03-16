Компромисс в переговорах и взрыв боевиками театра в Мариуполе. Итоги 21-го дня спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о высоких шансах выйти на компромисс в переговорах с Украиной. Боевики националистического батальона «Азов»* (запрещен в России) взорвали здание театра в Мариуполе. При этом Украина продолжает терять свои военные объекты.

Компромисс в переговорах

Российско-украинские переговоры идут непросто, но есть надежда на достижение компромисса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинская делегация полностью поменяла риторику. Представители страны перешли от конфронтационных заявлений к реалистичным предложениям. Сейчас стороны обсуждают нейтральный статус Украины и гарантии безопасности.

Позже о компромиссе в переговорах заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что во время встреч позиции сторон были очень разными, но делегации начали выходить «на какой-то компромисс». После трех очных переговоров в Белоруссии обсуждение вопросов перешло в онлайн-формат. Теперь Украина и Россия устраивают переговоры ежедневно.

Взрыв театра в Мариуполе

Боевики националистического батальона «Азов»* взорвали ранее заминированное здание театра в Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны России. Оборонное ведомство расценило атаку как кровавую провокацию. Также в министерстве отметили, что российские военные никогда не рассматривали театр в качестве цели из-за потенциальной опасности для жителей города.

В Мариуполе убили главного идеолога нацбата «Азов»* Николая Кравченко. Его смерть подтвердил в соцсетях его командир Андрей Билецкий.

Спасение детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время спецоперации российские военные освободили около 500 детей при поддержке жителей села Варваровка. Национальные батальоны Украины планировали использовать ребят в качестве живого щита. О спасении детей глава республики доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Российский лидер отметил мужество и героизм военных, участвующих в спецоперации. Он заявил, что солдаты и офицеры делают все возможное, чтобы мирные жители украинских городов не пострадали. По словам Путина, Россия никогда не допустит, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий.

Потери ВСУ

Войска России утром 16 марта высокоточным оружием ударили по объектам военной инфраструктуры Винницы. В результате они вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации.

Контроль над Каховской ГЭС перешел к российским военнослужащим без боя. Гидроэлектростанцию сдали неонацисты, которые сложили оружие и ушли. Каховская ГЭС находится на реке Днепр и соединяет Запорожье с Новой Каховкой.

Минобороны России передало трофейную технику ВСУ войскам Луганской и Донецкой народных республик. Вооружение, танки и другая бронетехника оказались брошены украинскими военными на огневых позициях и складах.

Всего с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила 80 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин. Еще в список попали 132 реактивных систем залпового огня и 502 орудия полевой артиллерии и миномета.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.