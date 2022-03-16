Кадыров рассказал Путину о спасении детей в ходе спецоперации

Вооруженные силы России при поддержке жителей села Варваровка освободили около 500 детей, которых национальные батальоны Украины планировали использовать в качестве живого щита. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, докладывая президенту России Владимиру Путину о ходе специальной операции на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов. Выступление Кадырова показал телеканал «Россия 24».

Глава Чечни заявил, что Россия находится на правильном пути и никаких экономических санкций страна не боится.

«Мы на правильном пути и наведем во главе с вами мир на Украине, как и на Кавказе, чтобы обеспечить экономическую и военную безопасность нашего государства. Спасибо вам большое. Мы всегда выполним любой приказ», — подчеркнул Кадыров.

Путин поблагодарил Кадырова за выступление и попросил передать привет российским военнослужащим, которые принимают участие в специальной операции.

«Спасибо, Рамзан. Ребятам привет передавайте», — заявил Путин. Российский лидер отметил, что намерен обсудить с главой Чечни действия военных республики по телефону.

«Ваши военнослужащие выполняют свой долг перед родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно. Я сейчас позвоню вам, поговорим на этот счет», — добавил президент России.

Вооруженные силы России проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. По данным Минобороны, при помощи высокоточного оружия уничтожается военная инфраструктура Украины.