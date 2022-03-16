ЛНР и ДНР получили трофейную технику ВСУ от Минобороны РФ

Вооруженные силы Луганской и Донецкой народных республик получили трофейную технику ВСУ и вооружения западных стран от Министерства обороны России. Такое заявление сделали в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Танки и другая бронетехника, а также вооружение оказались брошены украинскими военными на огневых позициях и складах.

«Вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем используются для освобождения и защиты территории народных республик», — сообщили в Минобороны.

Военнослужащие ЛНР и ДНР пройдут специальную подготовку для освоения ведения боя ракетными противотанковыми комплексами NLAW и Javelin.

С начала специальной военной операции российские военные поразили 128 военных объектов на Украине, 129 реактивных систем, 1353 танка и 159 зенитно-ракетных комплексов.