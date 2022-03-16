Неонацисты сдали Каховскую ГЭС без боя

Контроль над Каховской ГЭС перешел к российским военнослужащим без боя, сообщила Росгвардия. Каховская гидроэлектростанция является стратегическим объектом в ходе спецоперации России на территории Украины. Росгвардия подчеркнула, что украинские неонацисты сдали контроль над объектом без боя. Охранная группа «сложила оружие и разошлась по домам».

Каховская ГЭС находится на реке Днепр и соединяет Запорожье с Новой Каховкой. Через станцию был проложен зеленый коридор, по которому беженцы могли вернуться домой или выехать из зоны спецоперации России по демилитаризации Украины.

16 марта стало известно, что российские военнослужащие получили полный контроль над объектом. Это позволило вернуть работу ГЭС к нормальному режиму. Также российские военнослужащие обещают обеспечить безопасность сотрудников станции и беженцев, которые проезжают через данный пункт.

Начиная с 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что целью Вооруженных сил России являются только украинские военные объекты.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет. Основной задачей спецоперации он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».