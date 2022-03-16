Путин заявил о героизме российских военных во время спецоперации

Российские военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации, делают все возможное, чтобы мирные жители городов на Украине не пострадали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Они делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что тактика действий, которая была выработана Минобороны и Генштабом ВС РФ, полностью себя оправдала. Он также указал на то, что специальная операция идет по плану.

«Никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны», — добавил президент.

В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что ВС РФ наносят точечные удары только по военной инфраструктуре и ВСУ, обстрелы жилых домов и любых других гражданских объектов исключены.