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    16 марта 2022, 17:35

    Путин заявил о героизме российских военных во время спецоперации

    Путин: ВС РФ делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения Украины

    Александр Иванов

    Российские военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации, делают все возможное, чтобы мирные жители городов на Украине не пострадали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Они делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», — подчеркнул глава государства.

    Путин отметил, что тактика действий, которая была выработана Минобороны и Генштабом ВС РФ, полностью себя оправдала. Он также указал на то, что специальная операция идет по плану.

    «Никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны», — добавил президент.

    В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что ВС РФ наносят точечные удары только по военной инфраструктуре и ВСУ, обстрелы жилых домов и любых других гражданских объектов исключены.