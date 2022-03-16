Лавров заявил о высоких шансах на компромисс в переговорах с Украиной

Переговоры российской и украинской делегаций вышли на конкретные формулировки, которые стороны готовы согласовать. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что украинская делегация полностью поменяла риторику. От конфронтационных заявлений представители Киева перешли к реалистичным предложениям, которые можно согласовать.

В частности, стороны обсуждают переход Украины в нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. По словам министра, шансы выйти на компромисс в переговорах есть.

«Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса», — заявил Лавров.

Он напомнил, что такую же оценку дал президент Украины Владимир Зеленский, когда он заявил, что стороны заняли более реалистичные позиции.

Переговоры делегаций России и Украины после перехода в онлайн-формат стали проходить ежедневно. По итогам последнего диалога советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что беседа идет сложно, но возможность компромисса есть.

По мнению еще одного представителя украинской стороны, Алексея Арестовича, переговоры приведут к мирным договоренностям. По его оценке, ожидать их можно в ближайшие недели или в мае.