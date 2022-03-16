Украина заявила о компромиссе в переговорах с Россией

Российская и украинская переговорная группы начали выход «на какой-то компромисс» по обострившейся ситуации. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса Зеленского и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк.

«Позиции сторон были очень разными и мы только сейчас начали выходить на какой-то компромисс», — заявил Подоляк. Он пояснил, что сейчас главной темой беседы стали гарантии безопасности для Украины.

Подоляк пояснил, что украинская сторона подготовила договор, который предусматривает юридические обязательства о вмешательстве для стран-гарантов, если Украина столкнется с угрозой.

О том, что российская и украинская делегации пришли к конкретным формулировкам, которые можно согласовать, сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что представители Киева выступили с рядом реалистичных предложений, среди которых нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Переговоры России и Украины после трех очных встреч пришли в онлайн-формат и стали ежедневными. Как говорил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, условия не поменялись: Москва требует независимого и нейтрального статуса Украины.