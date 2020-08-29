Юрий Ганус покидает РУСАДА. Как он прошел этот путь?

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус покинул свой пост. В начале июля его обвинили в финансовых махинациях, в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Затем эту информацию подтвердили результаты независимого аудита. Каким был его путь в организации — в материале «360».

WADA — скандал

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит допинг-контроль спортсменов и сотрудничает с международными и национальными антидопинговыми лабораториями других стран.

9 ноября 2015 года деятельность организации оказалась в центре громкого допингового скандала. Российских легкоатлетов обвинили в массовом употреблении запрещенных веществ, а РУСАДА — в сокрытии этих данных.

18 ноября 2015 года WADA на основании выводов отчета независимой комиссии признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу и заморозила работу организации.

Ганус возглавил РУСАДА в конце августа 2017 года. Его кандидатуру среди 700 претендентов утвердил совет учредителей организации. Его основной задачей было подготовить агентство к аудиту.

20 сентября 2018 года решением исполкома WADA РУСАДА авансом была восстановлена в правах. Ведомство получило право самостоятельно проводить анализы допинг-проб на территории России, а спортсмены — возможность участвовать в международных соревнованиях.

Чтобы вновь не лишиться статуса, организации надо было предоставить WADA хранящийся в компьютерах оригинал базы данных бывшей московской лаборатории и образцы допинг-проб для повторной проверки. Однако в поставленные дедлайны эти требования не были выполнены.

В конце декабря 2018 Ганус записал видеообращение к президенту Владимиру Путину. Он подчеркнул, что данные по пробам так и не были переданы. По его словам, на базе данных Московской лаборатории идут непрерывные спекуляции, мешающие российскому спорту.

В начале 2019 года данные из лаборатории были направлены в WADA. Однако международное антидопинговое агентство нашло в них правки. Иностранные СМИ написали, что Ганус подтвердил изменения в данных. По его словам, это было сделано ради сохранения репутации известных спортсменов, но каких именно, он сказать не смог. Началось новое расследование о возможном применении допинга.

В январе 2019 глава РУСАДА обратился в открытом письме к исполкому WADA. Он сообщил о проделанной работе и выразил надежду, что статус соответствия организации будет сохранен. Он также признал, что ранее в общую систему не были внесены более 100 тысяч допинг-протоколов.

В декабре 2019 WADA из-за махинаций с пробами в московской антидопинговой лаборатории снова лишило РУСАДА статуса соответствия. Помимо этого российские спортсмены на четыре года лишились гимна, флага, а Россия права проведения некоторых соревнований.

В конце декабря РУСАДА официально оспорила решение WADA. Документ касается несогласия с решением исполкома о лишении статуса соответствия организации.

Скандал с коррупцией

В начале июля 2020 года в Теlеgrаm-каналах появился большой текст — в нем Гануса и его сотрудников обвиняли в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств.

Речь шла о 110 миллионах рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Кроме того, главу РУСАДА обвиняли в «фальсификации» подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за «совмещение» и 11-миллионных тратах на услуги такси.

На следующий день глава РУСАДА собрал пресс-конференцию. На ней он опроверг все обвинения, заявив, что опубликованный текст «не имеет никаких фактических обоснований» и это «сплошная ложь». По его мнению, «заказчикам этой статьи не нравится активная позиция РУСАДА».

Олимпийский комитет России (ОКР) заказал экспертизу. Нарушения в финансовых отчетах организации подтвердили официально. Данные аудита передали в наблюдательный совет.

18 июля Ганус написал обращение в своем Twitter. Он сообщил, что заказанный ОКР отчет Финэкспертизы о коррупции и хищениях, царящих в организации, вызывает у него «разочарование и гнев».

Помимо это он отметил, что не собирается «добровольно уходить из жизни» и продолжит борьбу.

5 августа 2020 года наблюдательный совет РУСАДА большинством голосов принял решение об отставке главы организации. Сам Ганус заявил, что окончательное решение остается за учредителями. Он предупредил, что эта ситуация плохо скажется на будущем рассмотрении в Спортивном арбитражном суде, а также окончательно лишит РУСАДА статуса соответствия.

29 августа стало известно, что Ганус покидает свой пост. Вместе с ним заявление написала его заместитель - Маргарита Пахноцкая.