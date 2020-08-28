Юрий Ганус ушел с поста главы РУСАДА из-за обвинения в финансовых махинациях
«То, что я больше не буду генеральным директором, это очевидно. Но это не вопросы связанные с качеством РУСАДА. РУСАДА — организация, которой страна может гордиться», — заявил Юрий Ганус изданию «Подъем».
Также заявление об увольнении написала заместитель Гануса — Маргарита Пахноцкая. Она указала, что уходит с поста по собственному желанию.
Ранее об увольнении Гануса сообщил президент Параолимпийского комитета Владимир Лукин, передает РИА «Новости». Решение приняли учредители РУСАДА. Уволить Юрия Гануса с должности рекомендовали члены наблюдательного совета организации.
Главу РУСАДА обвиняли в нецеловой растрате средств, коррупции и злоупотреблении служебным положением. Информация о незаконных действиях Гануса появилась в одном из Telegram-каналов. Позднее нарушения в финансовых отчетах РУСАДА подтвердили официально. Данные аудита передали в наблюдательный совет, члены которого проголосовали за увольнение главы организации.