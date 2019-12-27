РУСАДА официально оспорила решение WADA по отстранению российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство отправило официальное письмо в WADA. Документ касается несогласия с решением исполкома о лишении статуса соответствия. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Письмо отправлено в ранее оговоренные сроки, 27 декабря», — цитирует Гануса «Интерфакс».

Исполнительный комитет WADA 9 декабря решил лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, России запретили участвовать в крупных международных соревнованиях и проводить их на территории страны в течение четырех лет. К состязаниям будут допускать только «чистых» спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом и без гимна.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и действующий депутат Государственной думы Светлана Журова назвала ограничительные меры «дискриминацией». А Олимпийский комитет России заявил, что готов вмешаться в судебный процесс между WADA и РУСАДА «в части нарушения олимпийской хартии».

27 декабря Юрию Ганусу было поручено отправить уведомление о несогласии с санкциями в WADA.