СМИ: глава РУСАДА признал подмену допинг-проб в российской лаборатории

Таким образом он подтвердил, что в базу вносились изменения. По его словам, сказать, скольких спортсменов коснулись эти правки, невозможно. «Вы должны понимать, какой должен быть статус у тех, кто смог получить доступ», — заявил он, утверждает NYT.

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Юрий Ганус отметил, что не стал скрывать сложившуюся ситуацию, чтобы обезопасить от санкций нынешнее и будущие поколения российских спортсменов, которые не должны пострадать от действий своих предшественников.

Он отметил, что Россия — это спортивная страна, но люди, которые должны нести ответственность и обеспечивать чистоту спортсменов, выбрали неправильный путь.

РУСАДА передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свою базу данных в начале года, чтобы прекратить скандал с обвинениями в адрес российских спортсменов после Олимпиады в Сочи. Однако в самой базе нашлись правки, которые внесли после того, как РУСАДА пообещала отдать ее на изучение.

Как ранее заявлял Юрий Ганус, из-за нового витка скандала российских спортсменов могут не допустить до Олимпийских игр в 2020 и 2022 годах. Он отметил, что сама лаборатория, которая передала базу данных, не имеет к этому никакого отношения, а вот спортсмены могут пострадать.

Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что после обнаружения фальсификаций России разрешили провести собственное расследование случившегося. Но в международном надзорном ведомстве все еще ждут объяснений.