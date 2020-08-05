Наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за отставку Гануса

Он уточнил, что голоса распределились шесть против одного. Сам он выступил против увольнения.

«Наблюдательный совет рекомендовал сегодня общему собранию отстранить Юрия Александровича Гануса от должности генерального директора», — заявил Сергей Хрычиков.

Сам Юрий Ганус заявил, что окончательное решение остается за учредителями. По его словам, эта ситуация плохо скажется на будущем рассмотрении в Спортивном арбитражном суде, где окончательно решится вопрос о санкциях со стороны Исполкома Всемирного антидопингового агентства. Он пояснил, что решение об его увольнении окончательно решит РУСАДА статуса соответствия, так как этот вопрос был прописан в дорожной карте для восстановления агентства. «Все это будет иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул Ганус.

Как напомнила газета «Известия», в середине июля Олимпийский комитет России опубликовал отчет аудиторов. В документе говорилось он нарушениях в финансово-хозяйственной работе агентства. В частности речь шла о миллионных счетах за такси, которые пытались скрыть. Кроме того, Гануса обвинили в оплате уроков английского языка за счет РУСАДА. Кроме того, в некоторых документах по выполнению работ контрагентами подписи оказались поддельными.

После начала скандала Ганус на своей странице в Twitter написал, что не испытывает ничего кроме разочарования и гнева. Заказанный Олимпийским комитетом России отчет он назвал несостоятельным.

В конце декабря прошлого года Исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия принятому кодексу и введения санкций против России. Это лишит отечественных спортсменов права участвовать в международных соревнованиях под национальным флагам. Россия лишится права на проведение мировых спортивных состязаний. Окончательное решение примет Спортивный арбитражный суд. Заседание пройдет со 2 по 5 ноября.