Глава РУСАДА пообещал жить и бороться в ответ на обвинения в коррупции

Ганус написал, что не испытывает ничего кроме разочарования и гнева. Он подчеркнул, что в очередной раз понял, как далека от учредителя Dream Team RUSADA, которой он гордится.

Глава РУСАДА заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни и продолжит борьбу.

«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности стал несостоятелен, официально заявляю, я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли», — резюмировал спортивный чиновник.

Источник фото: Twitter

В последнее время в соцсетях появились критические публикации, посвященные деятельности РУСАДА. Лично Юрия Гануса обвинили в присвоении 57 миллионов рублей в 2018 году и еще 53 миллионов в 2019. Якобы он за счет организации занимался английским языком и потратил на поездки на такси 11,3 миллиона рублей.

18 июля Ганус собрал пресс-конференцию, на которой отверг прозвучавшие обвинения.

«Опубликованный текст не имеет никаких оснований и фактических обоснований. Это сплошная ложь, которая построена на домыслах. Заказчикам этой статьи не нравится активная позиция РУСАДА», — подчеркнул Ганус.

В опубликованном ОКР отчете говорится о серьезных нарушениях в деятельности организации и ее генерального директора. В заключении Финэкспертизы сказано о потенциальных рисках наличия коррупции и конфликта интересов, а также «высокой доле вероятности» фактов фальсификации подписей по договорам гражданско-правового характера.

Публикации вызвали реакцию известных в спорте людей. Бывший хоккеист и первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов предложил Ганусу и его команде покинуть РУСАДА. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что положение российского спорта при нем ухудшилось.