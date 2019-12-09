Без флага и турниров. Как WADA наказало Россию

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил российских спортсменов гимна, флага, а также права проведения некоторых соревнований. Правда, не всех, а только тех, что относятся к категории major event. Подробности наказания — в материале «360».

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9 декабря члены исполкома WADA единогласно приняли решение о наказании России за махинации с пробами в Московской антидопинговой лаборатории и РУСАДА вторично лишили статуса соответствия. Хотя на этот раз к агентству претензий не было.

Наказание распространили и на российских официальных лиц, членов Олимпийского и Паралимпийского комитетов. Все они не смогут в течение четырех лет посещать Олимпиады, Паралимпиады, юношеские игры и чемпионаты мира. А кроме того, России придется выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов и компенсировать затраты на расследование. Как рассказал РИА «Новости» гендиректор агентства Оливье Ниггли на сегодняшний день они составили чуть менее пяти миллионов долларов.

«Грязные» и «чистые»

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Срок наказания могут пересмотреть, если РУСАДА выполнит рекомендации WADA. Но в любом случае, по словам председателя комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах отстранят 145 россиян с подозрительными допинг-пробами.

При этом претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР) у WADA нет. Это означает, что «чистые» спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, без гимна и российской символики, как это уже было на ОИ в Пхенчхане.

Такие атлеты не должны иметь положительных допинг-проб, сведения о которых есть в базе Московской антидопинговой лаборатории, они не должны фигурировать в махинациях лаборатории или докладе Ричарда Макларена, обязаны пройти полный допинг-контроль и соответствовать иным требованиям, которые WADA озвучит позже. Решение по каждому из них примут в индивидуальном порядке в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Чемпионаты под угрозой

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Четыре года Россия не сможет претендовать на проведение крупных мировых соревнований. Кроме того, по словам Тейлора, международные федерации обязаны лишить Россию турниров, права проведения которых уже получены.

Таким образом, страна может лишиться чемпионатов мира по санному спорту (2020), шахматам (2020), взрослых и молодежных по хоккею (2023) и хоккею с мячом (2020 и 2021), пляжному футболу (2021), волейболу (2022), спортивной борьбе (2021 и 2022).

«Крупные мероприятия включают в себя Олимпийские игры, Паралимпиаду, любой чемпионат мира, но не региональные турниры», — сообщил РИА «Новости» официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд.

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Слова Фицджеральда означают, что наказание распространят только на состязания уровня major event. Поэтому оно не затронет игры финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге (2020), этапы Гран-при или Кубков мира, универсиады в Екатеринбурге (2023) и других континентальных соревнований.

Не будет переноса матчей ЧЕ-2020 из Петербурге. Турнир этот тоже континентальный, к категории «мейджеров» не относится, да и проводится не FIFA, а UEFA, который не подписывал кодекс WАDА.

Теоретически и отборочные матчи к ЧМ до major event не дотягивают, но в WADA этот момент пока не прояснили. А вот если же Россия попадет в финальную стадию мундиаля в Катаре, то в тех играх нашим футболистам точно придется нарядиться нейтральными «Олимпийскими атлетами из России». А вместо триколора поднимать будут белый флаг с цветными кольцами.

«FIFA приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. FIFA свяжется с WADA и Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций, чтобы уточнить влияние этого решения на футбол», — заявили в ассоциации.

Чиновники под запретом

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В течение 21 дня после оглашения решения ОКР, ПКР, РУСАДА, а также МОК либо международные федерации смогут подать апелляцию в CAS.

«19 декабря [состоится] наблюдательный совет РУСАДА. Скорее всего, на нем примем решение (об апелляции в суде). Но мне кажется, нет перспектив», — заявил РУСАДА Юрий Ганус. Такого же мнения придерживается и Джонатан Тейлор, сообщает ТАСС.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что нужно бороться за российских спортсменов.

«Дальше уже действия юристов, законные основания, как отыгрывать эту тему, как защищать спортсменов. Потому что я уверена, что и министр спорта [Павел] Колобков и все остальные сейчас заинтересованы больше в спортсменах, чем в чем-либо», — сказала депутат.