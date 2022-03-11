Россияне покидают Instagram в знак протеста. Политика Meta стала разжигать ненависть

Facebook и Instagram разрешили публиковать призывы к насилию против представителей вооруженных сил России. В ответ российские чиновники стали уходить с платформ, поскольку решение соцсетей — это экстремизм. Instagram ждет блокировка в России, и это решение может ударить по блогерам и бизнесу. Однако для них открыты другие соцсети — «ВКонтакте», Telegram и YouTube.

Российские чиновники и главы регионов начали уходить из Instagram и Facebook после того, как американская компания Meta объявила, что не будет удалять призывы к насилию в отношении российских военных.

О своем уходе из Instagram и Facebook объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: Instagram-аккаунт Андрея Воробьева

По словам Воробьева, действия соцсетей — это открытая поддержка убийства соотечественников. Поэтому губернатор Московской области больше не будет вести аккаунт.

Мэр Москвы Сергей Собянин тоже прекратил вести аккаунты в Instagram. В своем Telegram-канале он написал, что компания Meta не скрывает, что стала инструментом информационной войны. Разрешение на призывы к убийству граждан России он назвал экстремизмом.

Губернатор Воронежской области тоже отказался вести аккаунт в Instagram. Он написал в своем Telegram-канале, что надеется на поддержку от воронежских органов власти и организаций.

Так же поступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он назвал поведение Meta преступным в нынешней ситуации и предложил подписчикам перейти на российские площадки.

Источник фото: Instagram-аккаунт Вениамина Кондратьева

В знак протеста против решения Meta глава Минприроды Андрей Козлов удалился из Instagram. Даже временные призывы к насилию он назвал непозволительными.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже возмутилась поведением американских соцсетей. Она приняла решение закрыть свой аккаунт в Instagram, а все общение с россиянами перевести во «ВКонтакте».

Источник фото: Instagram-аккаунт Валентины Матвиенко

Конец Meta в России

Компания Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, разрешила публиковать призывы к насилию против представителей вооруженных сил Российской Федерации. Соцсети пересмотрели свою политику и разрешили разжигать ненависть в постах, если в них будет указано что-либо о спецоперации РФ на Украине. Это нововведение распространили на «некоторые страны».

Решение Meta назвали проявлением примитивного расизма и насилия. Действия платформы подпадают под закон РФ о разжигании межнациональной розни. По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, поведение соцсетей можно квалифицировать как экстремизм.

Позиция Meta обеспокоила и ООН. Официальный представитель управление верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила что политика американской копании может нанести ущерб.

Генпрокуратура России ответила на действия Meta и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Реакция РКН не заставила себя ждать, и ведомство заявило, что доступ к Instagram на территории России будет ограничен.

При этом мессенджер WhatsApp, возможно, не будут блокировать, поскольку это средство коммуникации, а не источник размещения информации.

Жизнь без Meta

Блокировка продуктов Meta за экстремистскую деятельность может усложнить жизнь россиянам. Но санкции за установку и использование соцсети им не грозят. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что пользователей, обходящих блокировку, не ждет наказание.

Instagram после блокировки может потерять часть российских пользователей, другая же часть — начнёт использовать средства обхода блокировки. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что Meta может внедрить в Instagram функцию встроенного proxy-сервера, как это было сделано в социальной сети «ВКонтакте» для жителей Украины.

«Если функция будет присутствовать, то дополнительно VPN или браузер Tor скачивать не нужно», — рассказал Вакулин.

Маркетолог и блогер Роман Носик объяснил, что блокировка Instagram и Facebook ударят по блогерам, которые зарабатывали в этих соцсетях, тратили деньги на рекламу, участвовали в гивах и конкурсах.

«Для них это серьезная потеря, так как это лишение заработка. Но бизнес рано или поздно с этим столкнулся бы, потому что с 2023 года Instagram анонсировал отказ от рекламы. Кто-то возражал, а кто-то искал другие соцсети», — рассказал Роман Носик.

Блогер посоветовал сейчас перейти на YouTube и Telegram, а бизнесу также присмотреться к российскому «ВКонтакте».

«В том же „ВКонтакте“ есть приличный рекламный кабинет, где можно все рекламировать и для некоторых ниш бизнеса он даже удобнее чем Instagram, потому что в Instagram для рекламы все же много ограничений», — рассказал Носик.