Нет поддержке убийств. Воробьев ушел из Instagram и Facebook

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отказался от ведения аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram. Причиной стала агрессивная политика платформ в отношении России. Воробьев назвал это не просто подлостью, а поддержкой убийств.

Губернатор обратился к подписчикам в Facebook и Instagram, разместив свой последний пост.

Воробьев объяснил, что считает политику этих платформ в отношении России неприемлемой. Поэтому он больше не будет вести аккаунты в Facebook и Instagram.

Facebook и Instagram больше не будут удалять призывы к насилию против россиян. Считаю это не просто подлостью, а открытой поддержкой убийства наших соотечественников Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор Московской области сообщил, что подписаться на его страницы можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram.

На фоне обострения ситуации вокруг Украины соцсети Facebook и Instagram сделали исключение из правил и разрешили публикацию призывов к насилию в отношении российских военных.