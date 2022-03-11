Нет поддержке убийств. Воробьев ушел из Instagram и Facebook
Губернатор Подмосковья Воробьев объявил об уходе из Instagram и Facebook из-за политики соцсетей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отказался от ведения аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram. Причиной стала агрессивная политика платформ в отношении России. Воробьев назвал это не просто подлостью, а поддержкой убийств.
Губернатор обратился к подписчикам в Facebook и Instagram, разместив свой последний пост.
Воробьев объяснил, что считает политику этих платформ в отношении России неприемлемой. Поэтому он больше не будет вести аккаунты в Facebook и Instagram.
Facebook и Instagram больше не будут удалять призывы к насилию против россиян. Считаю это не просто подлостью, а открытой поддержкой убийства наших соотечественников
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья.
Губернатор Московской области сообщил, что подписаться на его страницы можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram.
На фоне обострения ситуации вокруг Украины соцсети Facebook и Instagram сделали исключение из правил и разрешили публикацию призывов к насилию в отношении российских военных.