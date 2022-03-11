В ОНН заявили об обеспокоенности из-за решения Meta о призывах к насилию в отношении россиян

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) высказало обеспокоенность в связи с данными о том, что американская компания Meta разрешила в Instаgrаm и Fасеbооk призывы к насилию в отношении российских военных из-за операции на Украине. Официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила, что ее сотрудники поставят этот вопрос перед Meta.

«Это очень сложный вопрос, но он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», — сказала она. Ее процитировал ТАСС.

Троссел добавила, что обсудила данную теме с коллегами, которые работают в этой сфере.

«Они сказали, что поднимут этот вопрос перед Meta», — подчеркнула она.

По ее словам, и-за непонимания политики компании возникает беспокойство. УВКПЧ планирует призвать американскую корпорацию обратить внимание на тот ущерб, который может быть нанесен из-за изменения в политике Meta относительно публикуемой информации.

Ранее агентство Reuters написало, что пользователям Facebook и Instagram в ряде стран разрешать писать призывы к насилию в отношении российских граждан, в частности военных.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал мнение, что если эта информация подтвердится, то Facebook и Instagram нужно будет заблокировать в России.