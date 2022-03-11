Компания Meta Platforms разрешит призывы к насилию против россиян и представителей ВС РФ на платформах Facebook и Instagram. Нововведение распространят только на «некоторые страны».

Социальным сетям, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании, позволят временно «пересмотреть политику разжигания ненависти».

В Facebook и Instagram можно будет размещать публикации с призывами о смерти глав России и Белоруссии, но без каких-либо подробностей.

Призывы к насилию над россиянами разрешены в случае, если в них будет указано что-либо о спецоперации РФ на Украине.

Изменение правил якобы коснется Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, России и Украины. По данным СМИ, письма с указаниями уже направили модераторам контента.

Ранее Instagram заявил, что скроет для российских и украинских пользователей данные о подписчиках. Новые меры соцсеть назвала способом улучшить безопасность пользователей из обеих стран.