Допинг-скандал с Камилой Валиевой породил кампанию против Этери Тутберидзе в социальных сетях. Несколько дней хештег #ПозорТутберидзе держится в трендах российского Twitter. Фанаты фигурного катания обвиняют тренера в поломанных судьбах фигуристок и наплевательском отношении к ним. По словам спортивных экспертов, переживания поклонников можно понять, но они судят слишком строго.

Бунт в социальных сетях

В трендах русскоязычного Twitter несколько дней держится хештег #ПозорТутберидзе. Под ним поклонники фигурного катания яростно критикуют методики Тутберидзе и ее тренерской школы «Самбо-70».

Кампания против тренера начался после выхода новостей о подтверждении положительного допинг-теста у Камилы Валиевой. Для пользователей соцсетей это стало последней каплей, и они начали вспоминать все грехи Тутберидзе. Они приводят в пример травмы, с которыми сталкивались ее фигуристки, завершенные раньше времени спортивные карьеры и жесткие высказывания тренера.

Пользователи не только критикуют Тутберидзе, но и приводят в пример других тренеров, настаивая на том, что спортсмены могут быть успешными и без жестких условий.

Претензий к Тутберидзе у поклонников фигурного катания накопилось много. Во-первых, многие раскритиковали ее за то, что она не сразу прокомментировала ситуацию с Камилой Валиевой. Более того, фигуристка в разгар скандала была вынуждена проходить через микст-зону одна. На нее сыпались вопросы журналистов, а тренера рядом не оказалось.

Этери Тутберидзе высказалась по поводу скандала лишь 12 февраля в эфире Первого канала. Она утверждала, что сохраняла молчание, потому что не хотела навредить Валиевой, а сложившуюся ситуацию назвала противоречивой и сложной.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца», — подчеркнула она.

Впрочем претензии к Тутберидзе на этом не закончились. Пользователи стали вспоминать ее бывших подопечных, которые заканчивали свою спортивную карьеру в довольно юном возрасте и с большим числом травм.

«Как бывшая спортсменка, у которой был компрессионный перелом двух позвонков, я никогда не прощу Тутберидзе и ее штаб за то, что они довели Женю Медведеву до защемления межпозвоночного нерва и всех вытекающих из этой травмы», — написала одна пользовательница в Twitter.

По словам пользователей соцсетей, Тутберидзе волнуют только победы, поэтому ей плевать на здоровье спортсменов. Она заставляла выходить их на лед и с температурой, и с переломами. Для того, чтобы девочки могли выполнять сложные элементы, Этери сажала их на жесткие диеты. Фанаты приводили в пример вырезки из интервью, в которых тренер сама рассказывала о том, что Липницкой нельзя было ничего есть, ведь даже лишние сто грамм могли навредить. Впоследствие ей пришлось лечиться от анорексии.

Многие так же вспоминали Евгению Медведеву, которая лишилась золота из-за выхода на Олимпийские игры Алины Загитовой и то, сколько критики и ненависти вылилось в ее адрес, когда она решила уйти от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Точно так же они сочувствовали Загитовой, которая не хотела завязывать со спортом после Олимпиады, но была вынуждена уйти, ведь к этому времени у ее тренера уже были новые звезды, которые могли выполнять те тюрки, которые Алине были не под силу.

Здравая критика или незнание?

Такой взрыв критики в адрес Этери Тутберидзе может для кого-то оказаться сюрпризом, но понять откуда растут ноги очень легко. С одной стороны, она сейчас заняла царственное положение в российском фигурном катании, что вызывает зависть огромного количества тренеров. Желающие воспользоваться ситуацией, чтобы спихнуть ее с пьедестала всегда найдутся. К тому же нельзя забывать о том, что распределение квот между подопечными тех или иных тренеров на этой Олимпиаде вызвало ряд вопросов. Например, некоторые считают, что Алексея Мишина с его фигуристкой Елизаветой Туктамышевой обделили.

С другой же стороны, есть гораздо более серьезная причина в виде Камилы Валиевой. Допинг-скандал далек от завершения, ведь спортсменку никто не оправдал. Ее просто допустили до соревнований, чтобы не возникло такой ситуации, где после Олимпиады выяснится ее невиновность, но будет уже поздно. Собственно, в контексте ее допинг-теста и появляются вопросы к Этери Тутберидзе и ее штабу.

«Что в штабе Этери Тутберидзе делает врач, который еще в 2007 году шесть раз был пойман на допинге у своих подопечных? Да, тогда он работал с гребцами, а гребля и фигурное катание — это разные вещи, но все же. Почему Этери Тутберидзе обратилась к этому человеку? Все же прекрасно знают бэкграунд», — сказал «360» спортивный журналист Николай Яременко.

Он подчеркнул, что ни камня не кинет в адрес Тутберидзе, но происхождение хештега прекрасно понимает. А спортивный обозреватель, эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин заявил, что люди в соцсетях часто подвержены эмоциям. Они, не владея полнотой информации, спешат поделиться своими суждениями, которые часто бывают не обоснованными.

«Я категорически против таких огульных обвинений, потому что мы не знаем, каким образом этот препарат попал в организм Камилы Валиевой. Я совершенно далек от мысли, что Этери Тутберидзе настаивала на том, чтобы она принимала этот препарат», — подчеркнул он в разговоре с «360».

Инкубатор одноразовых спортсменов

Если возвращаться к обвинению в том, что у Тутберидзе спортсмены долго не живут, то это известно всем. Просто одни это считают тренерской методикой, а другие — зверством.

«Практически все воспитанницы школы „Самбо-70“ в 15-16 лет поражают мир сложнейшими прыжками и потрясающими программами. В 17 лет они начинают испытывать сложности, связанные с тем, что они взрослеют. А в 19 все заканчивают свою карьеру. Если вы обратитесь к послужному списку Этери Тутберидзе, то увидите, что ни одной фигуристки, которая перешагнула бы двадцатилетний рубеж, там нет», — сказал «360» спортивный журналист Борис Ходоровский.

Для исполнения сложных элементов и завоевания медалей команда Тутберидзе занимается искусственной задержкой роста юных фигуристок. Это ведет к соответствующим последствиям. Одни лечатся от анорексии как Липницкая. Другие завершают карьеру как Загитова, а третьи уходят к другому тренеру и завершают карьеру уже с ним, как это было с Полиной Шелепень.

Это инкубатор одноразовых чемпионов. У нас все чемпионки от одной Олимпиады до другой уже не доживают. Николай Яременко Спортивный журналист

Некоторым спортсменкам особенно «везет», их карьерный пик случается между Олимпиадами, поэтому их карьера заканчивается, так и не начавшись. Если смотреть по Олимпиадам, то в 2014 году были Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, в 2018 — Алина Загитова и Евгения Медведева, а теперь — Трусова, Щербакова и Валиева. При этом первые две значительно проигрывают пятнадцатилетней Камиле — точно так же, как Женя проиграла Алине, потому что ее пик пришелся на 2016 и 2017 годы.

Да, это инкубатор одноразовых чемпионов, но, как отметил Яременко, в Китае тоже огромное количество инкубаторских спортсменов, и это никого не смущает. Они точно так же единожды выстреливают и пропадают с радаров.

«Здесь просто поставлен такой поток тренерской методики, где все построено на том, что есть маленькие девочки, которые ничего не боятся, и им легко прыгать», — отметил журналист.

По его словам, ситуация может частично выправиться, если будет принято решение о повышении минимального возраста. Тогда одиночное женское катание будет идти по пути «красоты, создания эмоционального образа и передачи переживаний». Ребенок в 15 лет глубоких эмоций выдать не может, но зато способен прыгнуть четверной прыжок. Здесь все зависит от того, по какому пути пойдет фигурное катание дальше.

Что до Тутберидзе, то всегда найдутся те, кто будут ее критиковать и говорить, что она плохой тренер, но никто из нас не был на ее тренировках и не знает точно, что именно там происходит. Пока она продолжает выпускать чемпионов, пусть и одноразовых.