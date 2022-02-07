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    07 февраля 2022, 11:43

    «Мы увидели настоящий спорт». Медведева — о победе российских фигуристов на Олимпиаде

    Артур Блянихов

    Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала победу российских спортсменов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Спортсменку процитировал RT.

    По словам Медведевой, ей понравилось, что у России безумно талантливые и трудолюбивые спортсмены, которые готовы бороться до самого конца.

    «Мы увидели настоящий спорт. Замены? Судя по сегодняшнему результату, все было сделано правильно», — подчеркнула фигуристка.