Катком по психике. Давление СМИ обойдется Валиевой дороже золота?

Российская фигуристка Камила Валиева столкнулась с беспрецедентным давлением на пекинской Олимпиаде из-за декабрьской допинг-пробы. Пока все мировые СМИ клеймят юную спортсменку почем зря, вся Россия переживает за девочку, которая в свои 15 лет несет огромную ответственность за страну. «360» разобрался, как этот скандал может повлиять на психику Камилы и ее выступление в личном турнире.

Психологические Игры

Камила Валиева столкнулась с тяжелейшим давлением для детской психики. Российскую фигуристку заподозрили в употреблении допинга после того, как она завоевала золотую медаль в командном турнире и уже готовилась к личным соревнованиям.

Девочка пропустила тренировку 9 февраля, и на этом фоне возникли слухи, что 15-летнюю спортсмену и вовсе могут отстранить. Но на следующий день она вышла на тренировку. Улыбалась и старалась показывать, что не переживает, но дважды упала на льду.

В пятницу, 11 февраля, Камила за день провела две тренировки. На второй она упала трижды. После тренировки в микст-зоне до Валиевой докопался британский журналист, который крикнул ей вслед, чистая ли она, принимала ли она допинг. Валиева закрыла лицо капюшоном и молча прошла мимо.

Сегодня Валиева покидала тренировку уже в сопровождении пресс-атташе сборной и начальника команды. Юная спортсменка снова улыбалась. Это правильный настрой. Опускать руки нельзя: это может сказаться на предстоящей борьбе за новое золото.

Под увеличительным стеклом

Скандальная история способна лишить Камилу мотивации. Это беспрецедентное давление. Спортивный психолог Евгений Фомин в беседе с «360» объяснил, что в таком возрасте психика только формируется. Человек учится реагировать на определенные ситуации и раскладывать их в своей голове, чтобы избежать неправильной интерпретации событий, которые происходят с ним.

«Конечно, это очень серьезный стресс, это и под прицелом, под увеличительным стеклом вообще всего мирового сообщества, и страна рассчитывает, безусловно. Очевидно, что страна поддержит в любом случае, все видят, что она выкладывалась, и все будут на ее стороне. Что она может чувствовать сейчас? Безусловно, это удар и по амбициям, и по самолюбию, и по уверенности спортсмена. Это может быть тревожное состояние. Стресс, переходящий в тревогу. Это может быть определенный депрессивный характер состояния, когда человек ощущает беспомощность», — рассказал психолог.

Задача победить

Когда спортсменка уверена в себе, она понимает, что перед ней стоит задача победить, это на 100% ее ответственность и ресурсы, и она может это сделать. Но когда человек встречает непреодолимые препятствия, это рождает ощущение беспомощности. В такой ситуации он может думать, что от него ничего не зависит, что никакие старания не приведут к желаемому результату. Это также приводит к состоянию тревожности и депрессии.

«И в этом случае, безусловно, важно с человеком, спортсменом разговаривать. Выяснять, что он чувствует в этой ситуации, как он ее расценивает, как интерпретирует. Разложить с ним эту ситуацию для того, чтобы просеять вот эти зерна сомнений и убрать те, которые оказываются ложными, ненастоящими», — объяснил Фомин.

Эмоции и физика

Когнитивные искажения могут проявляться в катастрофизации, в мыслях человека о том, что «все будет плохо» и у него «точно ничего не получится». По типу предвидения будущего, которого никто не может знать. Важно разобрать ситуацию, чтобы удалить эти моменты искажений, которые приводят к деструктивным эмоциям, а эмоции — к неправильному поведению.

«Это приводит на уровень соматизации. Например, когда человек чувствует беспомощность и эмоционально, и физически. Ощущает тяжелые руки, ватные ноги, тяжесть в голове, ощущение пустоты в теле. Отсутствие мотивации, безусловно, на уровне физики отражается. Мысли человека и его эмоциональное состояние могут влиять в том числе и на физическое состояние», — отметил психолог.

Выигрыш в голове

То, что Камила улыбается, — это уже очень важно. Сейчас это не только лучший ответ всем охотникам за скандалами, но и большой задел к победе.

«Есть мнение, что все соревнования сначала выигрываются в голове или проигрываются в голове. Если человек ментально уже проиграл эти соревнования, как-то неправильно их оценил: „мои соперники сильнее“, или „я слабее“, или „обстоятельства все против меня“, то человек уже в своей голове сдался. И его физическое напряжение, физический вклад, усилия будут ниже, чем если бы он с другим подходом вошел в эти соревнования», — отметил Евгений Фомин.