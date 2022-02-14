«Слезы счастья и небольшого огорчения». Валиева первые ответила на решение CAS о ее участии в Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева не сдержала слез, когда узнала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал снимать ее с участия в Олимпийских играх. В беседе с корреспондентом Первого канала она призналась, что за последние дни она эмоционально вымоталась.

«Я радуюсь, но уже эмоционально устала. Поэтому это слезы счастья и небольшого огорчения. Но при этом я счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Я постараюсь максимально настроиться и показать свои лучшие результаты», — подчеркнула спортсменка.

Камила Валиева отметила, что ситуация с положительной допинг-пробой и последующим разбирательством оказалась для нее очень сложной.

«Но, видимо, это один из этапов, которые я должна пройти», — отметила фигуристка.

Спортсменка уточнила, что получает огромное количество слов поддержки на своей странице в Instagram. Она отметила, что уже видела снимки установленных в Москве билбордов со словами поддержки в ее адрес.

«Это очень приятно. В такое сложное для меня время эта поддержка очень важна. Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Я думала, что буду одна, но близкие люди никогда меня не бросят», — подытожила Камила Валиева.

Запрещенный препарат в допинг-пробе Валиевой выявили в конце декабря, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку от соревнований, но фигуристка оспорила это решение и добилась включения в олимпийскую сборную.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев обратились с апелляцией в CAS с требованием отменить разрешение Валиевой на участие в соревнованиях. Но суд отказал в апелляции и разрешил фигуристке участвовать в Олимпиаде.

Сегодня же МОК объявил, что отменяет церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх, где российские спортсмены стали золотыми призерами. Причиной в спортивной организации назвали положительную допинг-пробу. При этом там отметили, что пока нарушения правил на употребление запрещенного препарата еще не установили.

Кроме того, исполком МОК предупредил, что снова отменит церемонию награждения фигуристов после одиночного катания, если одно из призовых мест займет Камила Валиева. Окончательное решение по вручению медалей примут после завершения расследования в отношении российской фигуристки.