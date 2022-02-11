«У нее высочайшее мастерство». Как Камила Валиева справляется с давлением из-за допинг-скандала

Камила Валиева попала под пристальное внимание СМИ из-за развернувшегося вокруг нее допинг-скандала. Каждый ее шаг обсуждается, а сама спортсменка уходит с тренировок, закрывая лицо капюшоном. Фигуристка находится под огромным давлением, но российские спортсмены убеждены: это не повлияет на качество ее выступления.

Неуместные вопросы

Несмотря на то, что новости о положительном результате допинг-теста на триметазидин подтвердились, Камила Валиева продолжает тренироваться. Теперь Международный олимпийский комитет хочет добиться отмены решения РУСАДА и отстранить фигуристку от тренировок. Спортивный арбитражный суд примет окончательное решение до 15 февраля.

«Было выпущено очень подробное заявление, и я не юрист, не могу все объяснить. Но там все обосновано. Дело не в ее возрасте и не в том, что мы оберегаем особенно несовершеннолетних», — прокомментировал РИА «Новости» ситуацию руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс.

Пока суд решает, что делать дальше, Камила Валиева продолжает тренироваться. За каждым ее шагом пристально следит пресса. Как писал «Чемпионат», в пятницу Валиева опоздала на утреннюю тренировку и выглядела потерянной, а затем ушла. Это произошло за час до выхода новостей о подтверждении положительного допинг-теста. В микст-зоне рядом с Валиевой не было ни ее тренера Этери Тутберидзе, ни кого-либо еще из команды.

На дневном прогоне число журналистов увеличилось, все пристально следили за спортсменкой. В итоге Валиева три раза упала, хотя ранее такого не происходило. В микст-зоне ее тренеров снова не оказалось. В итоге уходила Валиева без сопровождения и пыталась скрыть лицо капюшоном.

Если русские репортеры пытались выразить слова поддержки, то иностранцы хотели получить сенсацию. Журналист британского Daily Mail выкрикнул: «Камила, ты чистая? Ты принимала допинг?» После этого, по его собственному признанию, российские коллеги были очень недовольны и даже сфотографировали его удостоверение.

Поддержка со стороны

Происходящее с Камилой Валиевой никого не оставило равнодушным. Ситуацию прокомментировали не только российские, но и зарубежные спортсмены.

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт подчеркнула, что никакой допинг не помог бы Валиевой добиться четверных прыжков и не добавил бы артистической харизмы. По словам Витт, спортсменов с детства учат доверять своим тренерам и врачам. И если 15-летняя российская фигуристка что-то принимала, то только по их рекомендациям.

«Это позор, и ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда! То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, бесчеловечно и заставляет мое сердце бесконечно плакать», — написала она в Instagram.

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева тоже выложила пост в поддержку Валиевой.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Все будет хорошо. #камиламыстобой», — написала она.

В Кремле заявили РИА «Новости», что не хотят комментировать ситуацию и ждут завершения разбирательств, но выразили поддержку спортсменке.

«Мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: <…> не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде. И, главное, выступай и всех побеждай», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поддержка и тишина

В соревновательный период любой спортсмен ощущает на себе большую нагрузку, но в случае с Валиевой она беспрецедентна. При всех своих талантах она остается 15-летней девочкой, у которой только формируется нервная система, подчеркнул спортивный комментатор и телеведущий Илья Казаков.

«Выкрики, которые были сегодня в Китае, — это колоссальное давление. Она уже прикрывает лицо капюшоном. Это говорит о том, что она ощущает это давление», — сказал Казаков.

Сейчас всем в России хочется поддержать Камилу Валиеву, уверена тренер по фигурному катанию Елена Буянова, но сейчас спортсменке больше всего нужна тишина.

Необходимо помолчать. Чем меньше писать, тем лучше. Она же все это читает и понимает. Давайте помолчим. Для нее это будет лучше Елена Буянова.

Побороть тревогу

По словам бывшей фигуристки Ирины Федоровой, перед выходом на лед лучше всего помогает хорошая напутственная речь от тренера, который знает тебя как родного ребенка. Иногда хватает одного слова, чтобы поверить в себя и «свернуть горы». А негатив необходимо превращать в позитив.

«Свистят с трибун? Хорошо! Оскорбляют? Еще лучше! Буду злее и мотивированнее!» — объяснила Федорова.

Схожий совет «360» высказала психолог Наиля Бирарова. Она подчеркнула, что Валиева уже стала победительницей и добилась огромных результатов. Теперь ей нужно побороть тревогу и понять, что благодаря этому она станет еще сильнее. Главное в ее ситуации, по мнению психолога, не поддаваться влиянию и не впитывать в себя негатив, который раздувают в СМИ.

«Ей важно понять, что она все равно для себя останется лучшей. Она про себя все знает, но иногда внешние факторы не будут соответствовать действительности. Иногда это просто нужно принять и согласиться с этим, но при этом свой внутренний стержень и свою внутреннюю силу не терять и не унывать», — подчеркнула Бирарова.

В целом давление не помешает Валиевой отлично откатать свою программу, если ей дадут выйти на лед, уверен Илья Казаков. Ирина Федорова согласна с этим — спортсменке нужно будет только справиться со стрессом.

«Тренеры и окружение должны максимально оградить ее от любых провокаций западных журналистов и СМИ. Не верю, что она откатает свою программу сильно хуже, ведь мастерство у нее высочайшее, но нервозность может быть», — заключила она.