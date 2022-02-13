Тутберидзе назвала намеренной задержку результатов допинг-пробы Валиевой

Задержка с обнародованием положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине совершена преднамеренно. Такое мнение в эфире Первого канала высказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся», — сказала тренер.

Она иронично подчеркнула, насколько «грамотно <…> это все было планировано», и выразила надежду на то, что вердикт будет справедливым.

Сообщение о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, Международное агентство допинг-тестирования (IТА) распространило 11 февраля. Результат положительного теста передала антидопинговая лаборатория, расположенная в Стокгольме.

8 февраля временное отстранение на Валиеву наложило РУСАДА. Спортсменка подала апелляцию и на следующий день ограничение сняли. При этом протест в Международный спортивный арбитраж (CAS) подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Заседание суда завершилось вечером 13 февраля. О решении объявят 14 февраля.

Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпиаде в Пекине состоится 15 февраля.