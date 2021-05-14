Фигуристки Загитова и Медведева не попали в состав на олимпийский сезон-2021/22

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав олимпийского сезона-21/22. Алену Косторную, которая в марте этого года вернулась в команду Этери Тутберидзе, взяли в резерв.

На главных мировых соревнованиях от сборной России будут участвовать Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева и Майя Хромых. Об этом сообщила «Российская газета».

Среди мужчин шанс выступить на Олимпиаде в Пекине получили Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

В резервные составы попали Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

Также определили состав пар и танцев на льду. В парном катание Россию будут защищать Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Свои программы танцев на льду покажут миру Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

По итогам чемпионата мира в Стокгольме российские фигуристы, в том числе и мужчины, заработали максимальную квоту на Олимпийские игры. В каждом виде соревнований будут выступать по три спортсмена.

В этом году сезон по фигурному катанию начнется рано. Откроют его юниоры 18 августа. Взрослые фигуристы будут сражаться за Гран-при в США с 22 по 24 октября. Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.