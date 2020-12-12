Липницкая стала тренером в команде Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая присоединилась к академии «Ангелы Плющенко». Теперь она работает в тренерской команде. Новостью поделился в Instagram двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая!» — заявил Плющенко.

Он назвал спортсменку не только своим большим другом, но и большим профессионалом.

«Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь», — добавил фигурист.

Летом 2020 года у Липницкой и бывшего фигуриста Владислава Тарасенко родилась дочь. Девочку назвали Каталиной.

Липницкой 22 года. В 2014 году она выиграла золото на Олимпиаде в Сочи в командных соревнованиях. В 2017-м спортсменка завершила спортивную карьеру.

В августе к работе в академии Евгения Плющенко присоединилась 26-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях 2014 года Елена Ильиных. Также она бронзовый призер в танцах на льду на зимних Олимпийских играх 2014.

Академия Евгения Плющенко работает с 2017 года.