Липницкая стала тренером в команде Плющенко
«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая!» — заявил Плющенко.
Он назвал спортсменку не только своим большим другом, но и большим профессионалом.
«Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь», — добавил фигурист.
Летом 2020 года у Липницкой и бывшего фигуриста Владислава Тарасенко родилась дочь. Девочку назвали Каталиной.
Липницкой 22 года. В 2014 году она выиграла золото на Олимпиаде в Сочи в командных соревнованиях. В 2017-м спортсменка завершила спортивную карьеру.
В августе к работе в академии Евгения Плющенко присоединилась 26-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях 2014 года Елена Ильиных. Также она бронзовый призер в танцах на льду на зимних Олимпийских играх 2014.
Академия Евгения Плющенко работает с 2017 года.