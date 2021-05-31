Градус алкогольный или температурный. Концерт Бузовой в Волгограде вызвал ажиотаж

Концерт Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде обернулся скандалом. Певица во время выступления показывала неприличные жесты, тяжело двигалась и просто странно себя вела. Пользователи соцсетей и некоторые СМИ поспешили окрестить ее «нетрезвой», а артистка пригрозила судом тем, кто так писал. Организаторы фестиваля объяснили поведение Бузовой жаркой погодой и недавно перенесенной операцией.

На выходных Ольга Бузова выступила с концертом в одном из центральных парков Волгограда на фестивале ParkSeason Fest. Однако многие зрители оказались недовольны увиденным. Как писал сайт «Блокнот», артистка опоздала на час, а когда вышла на сцену, то нецензурно выругалась в микрофон.

Впрочем, это было только началом. Например, на одном из видео с ее выступления видно, как она показывала средний палец во время исполнения песни, хотя мероприятие было заявлено с возрастным цензом 6+.

«Странное поведение: выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении», — процитировал сайт слова одного из посетителей фестиваля.

Такое поведение многих возмутило, ведь люди пришли на фестиваль со своими детьми и не ожидали увидеть подобное на сцене.

«Вот хотя бы платьишко накинула, ведь на нее ходят только дети», — посетовала пользовательница Instagram.

«Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?» — поинтересовался читатель сайта «Блокнот».

На другом видео Ольгу на руках держал один из танцоров ее команды и пытался унести за кулисы, но она не позволила, сказав, что не исполнила все песни. Дальше артистка сказала, что приятно, когда мужчина ее слушает и поинтересовалась, где такого найти. После этого ее на руки взял другой танцор, спустя несколько секунд она попросила его спустить ее на землю.

А в какой-то момент Бузова решила удивить зрителей неожиданным признанием.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — заявила она.

Некоторые решили, что такому поведению может быть лишь одно объяснение — алкоголь. В соцсетях люди поспешили обвинить певицу в нахождении в нетрезвом состоянии. Например, одна пользовательница заявила, что певица «бухая в хлам» и удивилась тому, как та не упала со сцены. Другая и вовсе заявила, что Ольга всегда выходит на сцену в нетрезвом состоянии.

«Похоже она чуть выпила, для настроения», — написал еще один пользователь в Instagram.

Впрочем, такими выводами решили поделиться не только пользователи социальных сетей, но и некоторые СМИ, что крайне возмутило Ольгу Бузову. Певица пригрозила судом изданиям, которые писали про это. Она заявила, что эти обвинения — полный бред, и что про нее постоянно что-то выдумывают.

«Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы — кальяны, то — элитный алкоголь… Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Как уже все знают: хотите, чтобы были просмотры, напишите едкий материал про Бузову», — сказала певица изданию Super.

По ее словам, это был заказной материал, чтобы сорвать ей подписание контракта. Опоздание на концерт певица объяснила тем, что вышла на сцену именно тогда когда она была готова для ее выхода.

СМИ также писали, что артистка выступила лишь с тремя номерами, после чего покинула сцену. Бузова это опровергла и заявила, что уходила за кулисы только для того, чтобы сменить свой наряд.

За певицу заступились и организаторы фестиваля в Волгограде. Они объяснили «Газета.ru», что Ольга плохо держалась на ногах и иногда говорила невпопад из-за жаркой погоды и недавно перенесенной операции.

«Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста», — сообщила пресс-служба фестиваля.

В своем заявлении организаторы также подчеркнули, что никакой нецензурной лексики со сцены не звучало, а Ольгу четко проинструктировали по поводу возрастного ценза мероприятия. В раздувании темы пресс-служба обвинила «волгоградские „желтые“ СМИ». Сообщения о часовом опоздании Ольги также были опровергнуты.

Коньячок и неумелые танцы

Это не первый раз, когда российских артистов обвиняют в выступлениях в нетрезвом виде. Иногда такие подозрения оказываются правдивыми, иногда — нет. Например, Светлане Лободе досталось за выступление на Big Love Show 2020. Некоторым показалось, что певица странно двигалась на сцене.

Певица выступала на каблуках и выдавала довольно интересные движения ногами. Она то закручивала одну вокруг другой, то пыталась ее забросить себе чуть ли не за за плечо. Периодически делала довольно странные приседания. В общем, одни в этом увидели не очень хорошо поставленный номер, другие — злоупотребление алкоголем.

Впрочем, Лободе могло быть просто тяжело танцевать на огромных шпильках. Вопрос так и остался открытым. Стоит отметить, что публика певице аплодировала. А в комментариях под видео на YouTube можно найти гораздо больше восторженных отзывов, чем негативных.

Гораздо меньше повезло Диме Билану. Его выступление на концерте в честь Дня города в Самаре многим запомнилось в очень плохом смысле. Певец вышел на сцену в пьяном виде, и на это указывало много факторов. Он не попадал в слова фонограммы, странно двигался, показывал неприличные жесты и во время танцев постоянно трогал себя за пах. У Билана заплетался язык, и он даже умудрился выронить микрофон из рук.

Его поведение так возмутило жителей города, что они создали петицию с требованием от властей принести им извинение за это выступление. По их словам, артист проявил большое неуважение к своим слушателям. Поведение Билана так шокировало людей, что некоторые предположили, что помимо алкоголя там могли быть задействованы и наркотические вещества.

Певец не стал отнекиваться и в своем Instagram-аккаунте выложил видео с извинениями, где признался, что перебрал с алкоголем.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера… Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке и вообще, выпил коньяк, не рассчитал, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни», — сказал Билан.

Для того, чтобы загладить свою вину, он пообещал провести в городе бесплатный концерт в ближайшее время, а также сказал, что подарит городу детскую площадку. Больше в подобных историях певец замечен не был.