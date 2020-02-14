Лободу заподозрили в пьяном выступлении. Пошла по стопам Билана?
«Светлана Лобода удивила поклонников дерзкими танцами», — подписан ролик. И правда, Лобода выглядит дерзко и даже местами вызывающе. Ее сценический наряд скорее подчеркивал, чем скрывал роскошные формы певицы и особенно ее ноги. Только вот с этими ногами происходило что-то нештатное.
Сначала они заплетались. Потом закручивались одна вокруг другой. Потом они немного плясали, казалось, отдельно от исполнительницы. В конце концов Лобода схватила одну из непокорных ног и попыталась ее забросить за голову. Нога сопротивлялась.
Оставив бесполезные попытки, певица приняла устойчивое положение на обеих ногах и таки закончила номер. При этом она чудом не упала. Учитывая длиннющие шпильки, это было непросто, но артистка с честью вышла из сложного положения. Манипуляции с ногами публика сопровождала криками и свистом: ей нравилось.
Комментаторы предположили, что певица была нетрезва или под влиянием еще чего-нибудь неразрешенного. Но предположения остались предположениями, а у нас теперь зато есть ролик с зажигательной и дерзкой пляской.
Нашлись и те, кто сравнил выступление Лободы с концертом Димы Билана в Самаре. Тогда артист издавал на сцене странные звуки и показывал неприличные жесты.