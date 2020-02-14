Лободу заподозрили в пьяном выступлении. Пошла по стопам Билана?

Видеозапись выступления Светланы Лободы на Big Love Show 2020 появилась на YouTube. Поклонники артистки были удивлены ее странным поведением на сцене. Комментаторы предположили, что певица нетрезва.

«Светлана Лобода удивила поклонников дерзкими танцами», — подписан ролик. И правда, Лобода выглядит дерзко и даже местами вызывающе. Ее сценический наряд скорее подчеркивал, чем скрывал роскошные формы певицы и особенно ее ноги. Только вот с этими ногами происходило что-то нештатное.

Сначала они заплетались. Потом закручивались одна вокруг другой. Потом они немного плясали, казалось, отдельно от исполнительницы. В конце концов Лобода схватила одну из непокорных ног и попыталась ее забросить за голову. Нога сопротивлялась.

Оставив бесполезные попытки, певица приняла устойчивое положение на обеих ногах и таки закончила номер. При этом она чудом не упала. Учитывая длиннющие шпильки, это было непросто, но артистка с честью вышла из сложного положения. Манипуляции с ногами публика сопровождала криками и свистом: ей нравилось.

Комментаторы предположили, что певица была нетрезва или под влиянием еще чего-нибудь неразрешенного. Но предположения остались предположениями, а у нас теперь зато есть ролик с зажигательной и дерзкой пляской.

Нашлись и те, кто сравнил выступление Лободы с концертом Димы Билана в Самаре. Тогда артист издавал на сцене странные звуки и показывал неприличные жесты.