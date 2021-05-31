Бузова подаст в суд на СМИ, написавшие о ее якобы нетрезвом состоянии на концерте

Ольга Бузова возмущена появившимися в СМИ сообщениями о том, что она вышла на сцену в Волгограде нетрезвой. Артистка заявила, что подаст в суд на написавшие про это издания.

По ее словам, подобные сообщение — это полный бред. Бузова отметила, что про нее всегда что-то придумывают. Например, что она ест омаров на завтрак или пьет элитный алкоголь.

«В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, разместившие порочащую и лживую информацию обо мне», — сказала Бузова в комментарии изданию Super.

У нее есть информация о том, что ее специально оклеветали перед подписанием контракта. Артистка объяснила, что уходила со сцены на несколько минут для смены костюма.

Бузова в прошедшие выходные выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Зрители отметили странности в поведении артистки. Она выругалась матом, потом ушла. При этом некоторые обратили внимание, что у телеведущей заплетался язык.