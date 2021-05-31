«Оля с ума сходит»: появилось видео с Бузовой с мужчинами со скандального концерта в Волгограде

Концерт Ольги Бузовой в одном из центральных парков Волгограда закончился скандалом. На фестивале ParkSeason Fest все жители очень ждали певицу, но выйдя на сцену, Бузова вела себя странно.

Во время исполнения своих песен Бузова тяжело двигалась, нецензурно выражалась, говорила странные вещи, и, как позже отметили зрители в Сети, вела себя «неадекватно». При этом выход артистки на сцену ее поклонники ждали целый час.

На одном из опубликованных в Сети видео Бузову держит на руках мужчина из ее команды. Он попытался унести ее за кулисы, но артистка остановила его, сказав, что еще не спела все песни. После этого, она отметила, что очень приятно, когда мужчина делает все, что она хочет и задалась вопросом, где такого найти. После этого певицу взял на руки другой мужчина из ее команды. Бузова поблагодарила его и жестом попросила поставить ее на сцену.

«Оля с ума сходит. Петь учись…», «Когда перестанут вот таких выпускать на сцену, тем более в телек. Позор», писали пользователи под опубликованным видео. Но были и те, кто встал на сторону артистки. «Красотка», «Лучшая», писали поддерживающие Бузову люди.

Концерт состоялся накануне. Послушать Бузову на фестивале пришли более тысячи человек. Зрители смогли увидеть три номера, после чего Бузова ушла со сцены. При этом подтанцовка продолжила выступать.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — заявила артистка в какой-то момент. Это попало на видео.