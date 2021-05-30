«Она в неадеквате»: волгоградцев возмутило поведение Бузовой на концерте

Певица Ольга Бузова выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. При этом зрители стали жаловаться на ее поведение, так как исполнительница нецензурно выражалась на сцене.

Послушать Бузову на фестивале пришли более тысячи человек, сообщил «Блокнот». Но жителям города пришлось час слушать ведущих из-за опоздания певицы. Когда Бузова все-таки вышла на сцену, она нецензурно выругалась в микрофон.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — заявила она в какой-то момент.

Зрители смогли увидеть три номера, после чего Бузова ушла со сцены. При этом подтанцовка продолжила выступать.

«Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении», — привел портал слова одного из пришедших на фестиваль.

В итоге Бузова говорила что-то неразборчивое из-за кулис, но затем вернулась к публике.

«Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами», — заявила певица.

Многие волгоградцы остались возмущены поведением Бузовой. Они отметили, что на фестивале были семьи с детьми.

«Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?» — поинтересовался читатель портала.

Ранее блогер Рустам Солнцев предположил, что Бузова может принимать запрещенные препараты или злоупотреблять алкоголем.