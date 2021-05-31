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    31 мая 2021, 14:51

    Организаторы фестиваля в Волгограде назвали причину странного поведения Бузовой

    Полина Петрова

    Организаторы ParkSeason Fest, который прошел в Волгограде, назвали причину странного поведения певицы Ольги Бузовой на сцене, написала «Газета.ru».

    Организаторы фестиваля в Волгограде назвали причину странного поведения Бузовой

    По их словам, артистка плохо держала равновесие и выкрикивала в микрофон неуместные фразы по причине жаркой погоды и недавно перенесенной операции.

    «Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по ее же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу», — отметили организаторы.

    Они заявили, что все нюансы выступления «вырваны из контекста». Кроме этого, представители ParkSeason Fest не подтвердили информацию о часовом опоздании Бузовой на концерт. Также в пресс-службе опровергли сообщения о том, что знаменитость материлась во время выступления.

    На опубликованных в Сети роликах с фестиваля видно, что Бузову держит на руках мужчина из ее команды. Вместе с коллегой они предпринимали несколько попыток унести ее за кулисы, но Ольга упиралась и говорила, что исполнила еще не все песни. Также певица показывала зрителям неприличные жесты и выкрикивала странные заявления.

    «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — неожиданно призналась девушка.