Организаторы фестиваля в Волгограде назвали причину странного поведения Бузовой

Организаторы ParkSeason Fest, который прошел в Волгограде, назвали причину странного поведения певицы Ольги Бузовой на сцене, написала «Газета.ru».

По их словам, артистка плохо держала равновесие и выкрикивала в микрофон неуместные фразы по причине жаркой погоды и недавно перенесенной операции.

«Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по ее же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу», — отметили организаторы.

Они заявили, что все нюансы выступления «вырваны из контекста». Кроме этого, представители ParkSeason Fest не подтвердили информацию о часовом опоздании Бузовой на концерт. Также в пресс-службе опровергли сообщения о том, что знаменитость материлась во время выступления.

На опубликованных в Сети роликах с фестиваля видно, что Бузову держит на руках мужчина из ее команды. Вместе с коллегой они предпринимали несколько попыток унести ее за кулисы, но Ольга упиралась и говорила, что исполнила еще не все песни. Также певица показывала зрителям неприличные жесты и выкрикивала странные заявления.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — неожиданно призналась девушка.