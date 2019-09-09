Самарцы потребовали публичных извинений за выступление Димы Билана

Автором петиции стал Дмитрий Вертушкин — он уверен, что своим поведением Билан опозорил Самару. На момент публикации новости ее подписали уже более 200 человек.

Выступление Димы Билана напугало Самару Подробнее

В обращении сказано, что Дима Билан во время своего выступления на Дне города в воскресенье, 8 сентября, «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты». Создатель петиции уверен, что певец был либо пьян, либо находился под воздействием «наркотических средств».

«Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — сказано в тексте петиции, которую Вертушкин адресовал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе городского округа Самары Елене Лапушкиной.

В социальных сетях появилось множество постов, посвященных выступлению на Дне города Димы Билана.

Из ролика видно, что певец совершает странные танцевальные движения и не поет в то время, когда играет фонограмма с его голосом.

Затем Билан и вовсе перестал петь. Сперва очень долго пил воду, начал совершать эротические движения полулежа на сцене, а после уронил микрофон.

Кроме этого, гости праздничного концерта заметили, что Билан во время танца постоянно трогал себя за пах.