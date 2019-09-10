Дима Билан извинился перед самарцами

После скандального концерта на Дне города в Самаре, когда жители потребовали извинений от властей за его приглашение, певец Дима Билан принес самарцам свои извинения.

Самарцы потребовали публичных извинений за выступление Димы Билана Подробнее

В своем аккаунте на Instagram он написал: «Прости меня, Самара!». Его продюсер Яна Рудковская не была так лаконична. Она сообщила, что уже договаривается о площадке для нового концерта в Самаре. Рудковская также высказала уверенность, что Самара обязательно простит Билана, так как там живут самые добрые и отзывчивые люди.

«Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя Команда всегда с тобой!» — написала продюсер.

Комментаторы не были настроены столь благодушно. Например, подписчица под ником panamamila209 подчеркнула: «Потрясающе… Достойно — это не тогда, когда человек не допускает порочащих его поступков, а когда за них извиняется… Скоро будем благодарить певунов только за то, что на сцену вменяемые вышли… Не спрашиваю почему Билан сие позволил, спрашиваю — почему народ так себя не уважает?».

Напомним, причиной скандала стало неадекватное поведение Димы Билана на концерте в Самаре. Жители города создали петицию с требованием от властей публичных извинений за приглашение на праздник исполнители, издававшего странные звуки и показывавшего неприличные жесты.

Зрители решили, что он был либо пьян, либо под действием наркотиков. Петицию подписали 593 человека.

Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин сообщил телеканалу «Звезда», что причиной странного поведения Билана могло стать злоупотребление успокоительными.