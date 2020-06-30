Коронавирус в России и мире. Главное на 30 июня

Всероссийскую перепись перенесли на апрель 2021 года. ВОЗ сообщила об ускорении эпидемии. Александр Лукашенко рассказал об особом пути Белоруссии по борьбе с COVID-19.

В России

По состоянию на утро 29 июня в России было зарегистрировано 641 156 случаев коронавируса (+6719 за сутки), 9166 человек умерли (+93), 403 430 выздоровели (+4343). Прирост новых больных за сутки стал минимальным с 29 апреля, когда выявили 5841 случай заражения.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Российским медикам сохранят стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом минимум до конца августа. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей ежемесячно, медсестрам положены 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч.

Бывшую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали за приезд в Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Село Дивеево закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.

Кинотеатрам разрешат работать с 15 июля. Крупные киносети уже заявили, что могут не успеть подготовиться за две недели.

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года. Перепись будет проходить в течение всего месяца.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса превысило 10,2 миллиона. Лидерами по числу заболевших являются США (2,58 миллиона), Бразилия (1,368 миллиона), Россия (640 тысяч), Индия (548 тысяч) и Великобритания (313 тысяч).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о победе над коронавирусом и о том, что при показном отрицании эпидемии три месяца «сходил с ума», думая, удастся ли с ней справиться.

В Казахстане готовятся к новому жесткому карантину. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, после снятия ограничений в середине мая заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась в республике в семь раз.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 ускоряется, несмотря на то, что «многие страны достигли прогресса» в борьбе с заболеванием.