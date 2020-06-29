Власти Казахстана намерены ввести новые ограничительные меры

Токаев поручил подготовить пакет с необходимыми мерами, на подготовку он дал два дня. Помимо этого он устроил формальный выговор чиновникам, которые позволили случиться второй волне коронавируса.

«По мнению иностранных наблюдателей, ситуация в Казахстане критическая, на грани выхода из-под контроля», — заявил Токаев.