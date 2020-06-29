Власти Казахстана намерены ввести новые ограничительные меры
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, заявил о необходимости подготовить новые ограничительные меры. Он подчеркнул, что они должны быть похожи на те, что ранее действовали в стране — в период с марта по май. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Токаев поручил подготовить пакет с необходимыми мерами, на подготовку он дал два дня. Помимо этого он устроил формальный выговор чиновникам, которые позволили случиться второй волне коронавируса.
«По мнению иностранных наблюдателей, ситуация в Казахстане критическая, на грани выхода из-под контроля», — заявил Токаев.