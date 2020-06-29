«А наш абы что говорит». Лукашенко рассказал об эмоциях от критики в свой адрес во время пандемии

Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи со сторонниками заявил о победе над коронавирусом. Он рассказал, какие эмоции испытывал во время пандемии.

«Евросоюз — гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают — а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. „А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то“. Я не мог кое-что вам говорить всерьез», — сказал глава государства. Фрагмент его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

Он объяснил свои высказывания про трактор. По его словам, он понимал, что надо работать, или же есть будет нечего.

Президент Белоруссии вспомнил о критике в своей адрес в связи с выбранным подходом к борьбе с коронавирусной инфекцией. Лукашенко признался, что очень переживал происходящее.

«Я как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим COVID-19…», — заявил он.

Президент понимал, что он «один в мире» и что страна выбрала особый путь борьбы с вирусом. Белорусский лидер опасался, что если с инфекцией не удастся справиться, то об него «вытирать ноги» будут. По его признанию, в это время ему пришлось нелегко. Однако государство выстояло и победило.

Он отметил, что «если бы вся страна поднялась», то власти могли бы ввести режим изоляции — «но господь нас пожалел».

По официальным данным, в Белоруссии заразились более 61 тысяч человек. При этом около 45 тысяч выздоровели, а 383 умерли. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что пандемия может быть рукотворным «мероприятием».