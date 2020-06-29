Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Она должна была состояться в октябре 2020, однако из-за пандемии коронавируса приняли решение перенести ее на более поздний срок.

Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал глава Росстата Павел Малков.

Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года Павел Малков.

Он подчеркнул, что для ведомства отведенного времени хватит — по словам Малкова, это вполне комфортный срок. Его хватит, чтобы хорошо и качественно подготовиться к переписи населения, а также провести нужную информационную кампанию. Это позволит спокойно рассказать жителям России, как именно она будет проходить.

По данным источника ТАСС, всероссийскую перепись населения планируют проводить с 1 по 30 апреля 2021 года. Изначально она должна была состояться с 1 по 31 октября 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса в России ее перенесли на более поздний срок. По данным пресс-службы Росстата, изменение сроков проведения переписи никак не отразится на качестве ее проведения и результатах.

Впервые перепись пройдет в многоканальном формате. Любой россиянин сможет самостоятельно отметить себя и свою семью на портале «Госуслуги», пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.