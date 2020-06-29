Российские кинотеатры засомневались, что откроются 15 июля

Российские сети кинотеатров усомнились в том, что смогут принять зрителей 15 июля. По словам их представителей, чтобы подготовиться к открытию, необходимо около 30 дней.

Об этом рассказал гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин. Его слова процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что пока неизвестно, начнут ли кинотеатры открываться с 15 июля, как ранее заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Васясин подчеркнул, что для старта работы нужно официальное постановление правительства.

«Как кинотеатры закрывались по постановлению, так они и открыться должны по постановлению», — пояснил он.

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров рассказал, что для технической подготовки кинотеатров к открытию нужно две недели. Однако начать полноценную работу они смогут не раньше, чем через 30 дней. Этот срок нужен для того, чтобы дистрибьюторы смогли провести нормальную рекламную компанию для своих картин.

При этом он уточнил, что российские кинотеатры смогут открыться только с отечественными премьерами — зарубежные фильмы перенесли даты выхода на более поздние сроки.

Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова написала в своем Instagram, что кинотеатры точно не откроют 15 июля. Она ответила, что ответ на вопрос когда именно они смогут возобновить работу, зависит от множества «если». Они смогут снова принять зрителей, если не будет второй волны коронавируса, откроется Европа, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, не перенесут премьеры фильмов, а госорганы примут это решение.

«Сейчас главное, не когда, а как мы откроемся», — заключила она.