Волочкова получила штраф за отдых в закрытом на карантин Дивееве. Но она так и не поняла, за что
Полицейские пришли в арендованный Волочковой дом. Сначала балерина шутила, а потом и вовсе начала угрожать сотрудникам в форме, что позвонит их начальству.
Позже на этот инцидент отреагировал и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что узнал о приезде знаменитости в село благодаря местным жителям. Те пожаловались, что балерина нарушает санитарные нормы и гуляет по территории Дивеевского храма, хотя запрет все еще не снят. Губернатор предположил, что в закрытый на карантин храм звезда могла попасть благодаря «связям».
«Выяснили, что пробрались окольными путями и не без помощи местных друзей», — написал Никитин на своей странице в Instagram. Он отметил, что известность — это не привилегия, а скорее ответственность — перед почитателями и поклонниками.
Сама Волочкова, похоже, не в курсе того, что совсем недавно в монастыре зафиксировали вспышку коронавируса.
«Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?! У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде!» — написала она в одном из постов в Instagram.
Примечательно, что на службе, помимо самой Волочковой, были и другие прихожане. Вполне возможно, это — местные верующие.