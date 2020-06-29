Волочкова получила штраф за отдых в закрытом на карантин Дивееве. Но она так и не поняла, за что

Балерина Анастасия Волочкова решила провести отпуск в селе Дивеево, которое закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Глава региона заявил, что закон для всех один. Волочковой выписали штраф, но звезда так и не поняла, за что.

Полицейские пришли в арендованный Волочковой дом. Сначала балерина шутила, а потом и вовсе начала угрожать сотрудникам в форме, что позвонит их начальству.

Позже на этот инцидент отреагировал и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что узнал о приезде знаменитости в село благодаря местным жителям. Те пожаловались, что балерина нарушает санитарные нормы и гуляет по территории Дивеевского храма, хотя запрет все еще не снят. Губернатор предположил, что в закрытый на карантин храм звезда могла попасть благодаря «связям».

«Выяснили, что пробрались окольными путями и не без помощи местных друзей», — написал Никитин на своей странице в Instagram. Он отметил, что известность — это не привилегия, а скорее ответственность — перед почитателями и поклонниками.

Сама Волочкова, похоже, не в курсе того, что совсем недавно в монастыре зафиксировали вспышку коронавируса.

«Одного не могу понять, почему это святое место закрыто для верующих?! У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде!» — написала она в одном из постов в Instagram.

Примечательно, что на службе, помимо самой Волочковой, были и другие прихожане. Вполне возможно, это — местные верующие.