Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до конца августа

Медработники, которые работали с коронавирусными пациентами, продолжат получать стимулирующие выплаты — как минимум, еще до конца августа. Об этом говорится в постановлении правительства.

Финансовую поддержку врачам и другим медработникам продлили на июль и август. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее о том, чтобы продлить стимулирующие надбавки медработникам, заявлял Владимир Путин. Он тогда также напомнил, что все эти выплаты не будут облагаться налогом.

Специальные надбавки для медиков, которые работают с больными COVID-19, установили еще в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч.

В некоторых регионах начались проблемы с выплатами на местах, врачи стали массово жаловаться в соцсетях. После этого глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов разобраться с этим за один день.