ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

На очередном брифинге ВОЗ в Женеве глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что реальность пока не позволяет сказать о замедлении пандемии коронавируса.

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению, — отметил директор. — Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется». По его мнению, для вируса остается все больше пространства для движения.

Гебрейесус также сообщил, что на этой неделе эксперты проведут совещание, на котором оценят прогресс в исследованиях по противодействию COVID-19. Глава ВОЗ напомнил, что 30 июня исполнится полгода, как мир узнал первые сведения о вспышке коронавируса. Как рассказал Гебрейесус, эта дата совпала с «достижением уровня в 10 миллионов заразившихся коронавирусом и 500 тысяч смертей».

Подводя итоги шестимесячной работы, глава ВОЗ обратил внимание на то, как весь мир проявил солидарность и доброту. Она также напомнил о негативных последствия пандемии, таких как «стигматизация, дезинформация и политизация пандемии».