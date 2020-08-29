«Совместный праздник продавца и покупателя». Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» серьезно помог фермерам

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» — серьезная поддержка для фермеров Московской области и других регионов во время пандемии коронавируса. Это слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой.

По ее словам, мероприятие — отличная площадка для сыроваров, виноделов, пивоваров, которые хотят реализовать свою продукцию.

Фестиваль — такой совместный праздник продавца и покупателя Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области.

Главная цель для подмосковного Правительства — помочь производителю. Особенно это важно для небольших предприятий, у которых нет площадки сбыта. На ярмарке многие фермеры продавали всю привезенную продукцию за четыре дня, а потом инвестировали выручку в дальнейшее производство, например, покупали оборудование.

«Благодаря поддержке губернатора „Сыр! Пир! Мир!“ позволяет фермерам развиваться и пережить это сложное время, вызванное пандемией», — заявила Виртуозова.

На фестивале соблюдаются меры санитарно-эпидемической безопасности. Организаторы тесно контактируют с Роспотребнадзором. На ярмарке специально для безопасности участников и гостей установили больше шатров, чтобы не было скопления людей. Перед входами есть устройства для дезинфекции рук, везде нанесена разметка, продавцы стоят за прилавками в масках.

Виртуозова обратила внимание на премьеру фестиваля — коллаборацию «сыр+вино».

«Особенность этого фестиваля — приглашение виноделов и пивоваров. Также приехали мастера-ремесленники из разных уголков страны», — рассказала она.

По словам вице-премьера, винный шатер пользуется особой популярностью. На «Сыр! Пир! Мир!» приехали 12 производителей вина и около 10 — пива.

«Многие говорят, что за выходные все продадут», — добавила Виртуозова.

Кроме того, еще один шатер на ярмарке посвятили умельцам. Там и промыслы, и мастерские — кто-то вяжет носки, другие делают уникальную посуду.

Источник фото: телеканал «360»

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» проходит на сыроварне «Русский пармезан» в подмосковной Истре с 27 по 30 августа. Помимо традиционного натурального сыра, гостям фестиваля предлагают свежий мед, колбасы, ароматный хлеб, а также орехи, пиво и вино.

Фермеры поблагодарили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за гастрономическое мероприятие.