Лучший сыр России выбрали на подмосковной ярмарке «Сыр! Пир! Мир!»

Победителя в номинации «Лучший сыр России» определили на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Награду получило предприятие из Калуги Moloko Group, на котором производят сыры премиум-класса.

Источник фото: телеканал «360»

Заветную статуэтку в виде кубка из сыра получил Илья Рогозин. До сыроделия он работал в Доме творчества, сотрудничал со студией в Нью-Йорке.

Как потом присоединился к сыроварению, даже сам до сих пор не понял.

«Я проснулся и почему-то мне захотелось этим заняться, я не знаю, почему. И вот так вышло, случайно. Я никогда об этом не мечтал. Если бы мне кто-то какое-то время назад сказал, что ты будешь этим заниматься, я бы не поверил», — признался Рогозин.

Moloko Group имеет статус племенного хозяйства: на ферме проводится селекция животных. На предприятии считают в первую очередь важным качество, а не количество производимого сырья. Руководители сделали ставку на датскую, шведскую красные породы и джерсийскую породу скота.

Компания производит и свои корма для животных. На полях предприятия сеются многолетние бобовые травы, в чистом виде и бобово-злаковые травосмеси.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» проходит с 27 по 30 августа на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское Истринского округа. Свою продукцию представило рекордное количество фермерских хозяйств — более 400. Гостей угощают традиционным натуральным сыром, свежим медом, ароматным хлебом, орехами, вином и пивом.

Мероприятие может стать ежеквартальным, если для этого привлекут спонсоров.