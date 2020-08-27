Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в Истре. Мед там продает Владимир Кличков. О мерах поддержки пчеловодческого направления и жизни во время пандемии коронавируса он рассказал «360».

Кличков содержит и разводит медоносных пчел в Егорьевском городском округе Подмосковья. В фестивале «Сыр! Пир! Мир!» он участвует во второй раз.

«Так что мне эта обстановка знакома, рассчитываем на хорошие продажи», — заявил пчеловод.

Во время пандемии все проблемы обошли стороной их производство. Люди лечились медом и продуктами пчеловодства — это было очень востребовано, признался собеседник «360».

Кличков общался с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Стороны обсудили, как будут производиться меры поддержки, что можно будет сделать благодаря грантам.

«Помогает развивать направления, даже не характерные для Московской области. Если взглянуть и отмотать на шесть лет назад, про „Сыр“ никто не знал. Сейчас это огромный фестиваль, и полно топового сыра, который занимает золото в Европе», — отметил Кличков.

Его пасека тоже получила меры поддержки. В 2019 году был сформирован кооператив, все его члены получили грантовую поддержку.

«Это и позволило сделать прорыв в пчеловодстве по качеству, количеству закупленных средств производств и пчелосемей», — добавил пчеловод.

V фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начался 27 августа, он впервые продлится четыре дня. На нем представлены фермерства Московской области и других регионов России. Поэтому это отличная возможность для фермеров выйти из кризиса после пандемии коронавируса.

В деревню Дубровское привезли более 120 тонн сыра 500 разных сортов, мясные деликатесы, мед, одежду, домашнюю утварь ручной работы.