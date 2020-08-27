Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стал шансом запустить свое дело. На него приехали больше 400 фермеров

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» на несколько дней объединил фермеров со всей страны. Всего на мероприятие, которое проходит в подмосковной Истре, приехали около 400 человек. Об этом рассказал председатель Союза сыроваров страны Олег Сирота.

Благодаря такой поддержке фестиваль стал главной фермерской площадкой нашей страны, на которую приезжает рекордное количество фермеров. Это самый большой фермерский фестиваль в нашей стране и, наверное, один из самых больших в мире. Сюда приехали почти 400 фермеров, сыроваров со всех концов нашей необъятной родины — от Калининграда до Алтайского края, от республики Карелия до Краснодара и Крыма на юге Олег Сирота.

В первый раз на фестиваль приехали виноделы из Ростовской области, Крыма, Краснодарского края. Кроме них, на мероприятии можно увидеть рыболовов, мясников, хлебопеков, медовиков.

Сирота подчеркнул, что все участники будут очень благодарны всем, кто приедет посмотреть на продукты.

«Благодаря фестивалю многие фермерские хозяйства смогут выжить. Это год для нас очень трудный. Многие из нас остались на грани банкротства и разорения», — отметил он.

По его словам, фермерские ярмарки и рынки во многих регионах отменили, почти везде упали продажи. Хозяйства, которые привозили свои товары только в Москву или только в дорогие рестораны, оказались на гране банкротства

«Это шанс заново запустить свое дело», — сказал Сирота о фестивале.

Он заметил, что речь идет не только о фермерах. Их хозяйства часто являются единственной возможностью жителей деревень получить работу.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» открылся в Истре 27 августа и проходит уже в пятый раз. Поддержать участников приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.