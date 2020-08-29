Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» может расширить географию и выйти в другие регионы

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» могут проводить не только в Московской области, но и в других регионах России. К участию в мероприятии привлекут крупные корпорации.

«Может быть, в дальнейшем будем с фестивалем путешествовать по России. Я считаю, что у фестиваля должна быть финансовая и экономическая программа. Хочется, чтобы в нем участвовали большие корпорации», — заявила руководитель Комтура МО в ранге министра Наталья Галкина на конференции «Туризм как экономика впечатлений». Ее слова опубликовали в официальном аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Галкина добавила, что фестиваль собирает фермеров, которые представляют свои проекты и идеи. Особенно важно, что теперь мероприятие включает в себя и деловую программу. Она позволяет всем участникам рынка обмениваться мнениями и общаться с представителями правительства региона.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В рамках деловой программы также прошла конференция «Туризм как экономика впечатлений», на которой выступили президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, депутат Госдумы и посол доброй воли Всемирной туристской организации Вячеслав Фетисов и лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

«Нас пригласили на фабрику пастилы в Коломну, мы приехали и были потрясены! Оказалось, что там интерактив, погружение, иммерсионный спектакль. Это безумно круто», — поделился Сергей Жуков, который признался, что все чаще путешествует со своими четырьмя детьми по Подмосковью.