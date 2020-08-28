«Мы к этому готовы, если придут спонсоры». Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье может стать ежеквартальным

Об этом рассказала вице-губернатор области Наталья Виртуозова. Она приехала пообщаться с фермерами — здесь их свыше 400 из десятков регионов страны.

Мы видим большой спрос. Посмотрите: сейчас будние дни, а как много людей, и все с детьми. Но проведение ярмарки требует средств. <...> Конечно, если к нам придут большие спонсоры, мы готовы проводить ее ежеквартально Наталья Виртуозова.

Фестиваль дает мощную поддержку производителям из разных уголков России. Они готовятся к этой ярмарке и приезжают сюда, чтобы продать свежую продукцию и найти новые точки ее сбыта.

Этим летом впервые, кроме производителей сыра, колбас, хлеба, пригласили пивоваров и виноделов. Они приехали из Ростовской области, Крыма и Краснодарского края. Для них развернули свой отдельный шатер.

Сами виноделы переживали, потому что хотели быть среди фермеров, производящих сыры. Но видно, что винный шатер особенно популярен. И мы говорили с владельцами виноделен — от очень больших до маленьких и семейных. Для каждого из них это, конечно, в первую очередь, традиции и философия Наталья Виртуозова.

От Подмосковья — 50 фермеров и компаний. Они покажут свыше ста сортов натурального сыра, мед и еще много другого. Здесь 12 производителей вина и около десяти изготовителей пива. Оно, в основном, крафтовое. А ремесленники показали удивительные вещи ручной работы.

Как подчеркнула Наталья Вирутозова, поток гостей большой — фермеры продают свои товары быстрее, чем ожидали. Многие из них уедут домой раньше: привезенную продукцию моментально раскупают.

У всех хорошие продажи. Многие говорят, что они не ожидали: товар быстро заканчивается. Много сала вкусного, с чесноком и не только. Хлеб, сыр и мед — все так вкусно. Фестиваль стал праздником — совместным праздником продавца и покупателя Наталья Виртуозова.

По словам Натальи Виртуозовой, главная задача — поддержать фермеров. В период пандемии они понесли серьезные убытки. И эта площадка поможет им избежать банкротства.

«Мы пережили пандемию. У фермеров не было площадки сбыта. Для многих приехать на нашу ярмарку — событие. И они долго готовятся, собираются, производят сыр, колбасу. И за четыре дня они продают и получают выручку, которую инвестируют в самые важные вещи», — отметила она.

Фестиваль продлится в подмосковной Истре до 31 августа. На этот раз он впервые пройдет целых четыре дня.